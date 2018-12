Dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio un fitto cartellone di eventi, denominato “Magic Christmas”, intratterrà Cefalù con una lunga serie appuntamenti, musicali e artistici, indirizzati a un pubblico eterogeneo e trasversale per età.

Da lì intorno si sviluppa il presepe, la casa di babbo Natale e un gran numero di appuntamenti.

“Siamo davvero entusiasti del lavoro che è stato fatto per realizzare un programma così ricco di eventi – dichiara l’assessore al turismo, eventi di richiamo e attività produttive Simone Lazzara -. Il progetto ‘Magic Christmas’ rientra nel nostro obiettivo di puntare sulla destagionalizzazione del territorio: Cefalù è bella d’estate, ma è un centro di ritrovo a pieno titolo anche d’inverno”.

PALERMO -Centro propulsore è piazza Duomo, dove è stato inaugurato l’albero di Natale.Dalle street band, al Christmas in buskers, al teatro dei burattini. Per un mese, Cefalù sarà perennemente illuminata a festa e caratterizzata dalla presenza di artisti nazionali e internazionali che, gratuitamente, eseguiranno le proprie performance.Degni di nota saranno i concerti “Christmas Piano in Jazz” durante i quali si esibiranno strepitosi musicisti come Mauro Schiavone, Riccardo Randisi, Giovanni Mazzarino, Chiara Minaldi e il concerto “New York Tango”, con Giuseppe Milici, a cura dell’associazione “Amici della Musica”. A questi momenti incredibili, farà corollario la tre giorni di “Aspettando il Capodanno”: i giorni 29 e 30 ci si concentrerà in piazza Duomo dove, con la partecipazione di Radio One, si danzerà senza sosta al ritmo dei concerti “We Man” e “Bubas Band”. La chiusura dell’anno in bellezza, la sera del 31, è affidata al “Midnight Dream” con i Baciamo Le Mani, sempre affiancati da Radio One e i giochi pirotecnici finali.Per non dimenticare “La via dei presepi” attiva dall'8 dicembre al 5 gennaio: un suggestivo percorso che consentirà ai visitatori di ammirare la bellezza dell'arte presepiale in una Cefalù da scoprire. Il progetto, fortemente voluto dalla Diocesi e dalla Pro Loco di Cefalù, è patrocinato dal comune di Cefalù e vede la collaborazione dell'IISS "Jacopo del Duca Diego Bianca Amato".Ma non è finita qui, perché, fino al 6 gennaio, ci saranno svariati eventi fissi come i mercatini di Natale, il presepe vivente animato dai ragazzi dell’ACR, la raccolta fondi in favore della casa di accoglienza Maria SS di Gibilmanna.