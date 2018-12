La questione della ‘giustizia’ che per anni ci ha diviso, non è più di attualità. Lo dimostra il fatto che per la prima volta nelle ultime legislature, il primo anno si è concluso senza arresti tra i deputati”.è sospeso tra Palazzo dei Normanni e un nuovo partito. Anzi, al momento, spiega, si può parlare solo di… brainstorming.“Innanzitutto con le forze del centrodestra. Se si unissero, rappresenterebbero oggi il 40 per cento in Sicilia. Poi, dobbiamo ovviamente pensare di allargare agli altri moderati”.“Certamente. E per anni siamo stati divisi da quelli che stanno nel centrosinistra dal problema della ‘giustizia’. Ma oggi questo problema non c’è più. Il vero pericolo sono i populismi”.“…. a un argine. Oggi viviamo una situazione politica molto interessante. Credo che nel periodo che verrà assisteremo a modificazioni nette del quadro politico. A cominciare dalla Sicilia”.“No, direi che è molto diverso. Ma c’è un dato che è costante: i partiti non ci sono più. Restano solo Forza Italia e il Pd. E il centrodestra e il centrosinistra non esistono più”.“No, quello non è un partito. Quello è solo populismo. Tra l’altro questa Lega non ha nulla a che vedere con quella del passato. Quello era un fenomeno territoriale: il partito aveva a cuore gli interessi del proprio bacino elettorale. Questa nuova Lega no, punta solo a tenere in piedi il governo nazionale. Bossi e Maroni non avrebbero mai consentito di proporre il reddito di cittadinanza”.“Assolutamente no. Certamente ha usato dei temi che erano molto graditi all’elettorato. Ma ha sempre fatto gli interessi del Paese. Oggi invece la gente è contenta per l’aumento del disavanzo e per un manovra economica mortale”.“Penso che oggi ci sia ancora più bisogno, che avrebbe più senso di prima. Perché oggi non esistono più i partiti, mentre prima avevi una serie di ‘no’ da parte, ad esempio, dell’Udc o di Alleanza Nazionale. Forse, quello che dicevo allora, quando parlavo di partiti ‘siciliani’ è ancora più realizzabile oggi. Sempre se il sindaco di Catania è d’accordo...”.“La strada però è quella. Il centrodestra allargato oggi potrebbe rappresentare in Sicilia il 40 per cento. Cioè il 4 per cento nazionale. Nemmeno la Meloni ha oggi il 4 per cento in Italia”.“Direi di sì. Penso che tra un po’ di anni ricorderemo quella data. È il momento in cui i moderati e il centrodestra dialoghino, lavorino insieme”.“Io non intendo allargare Forza Italia. Intendo allargare il centrodestra. E in questo senso, già il presidente Tajani ha detto apertamente che il partito è pronto anche a cambiare nome, pur di ampliare i confini. Ma al momento la questione è solo siciliana”.“Io ragiono riferendomi alla situazione politica in Sicilia”.“Le primarie dimostrano il forte travaglio che c’è al loro interno. Se dovesse nascere una cosa che piace ai siciliani, perché non dovrebbe coinvolgere anche i moderati del Pd?”.“Esatto. Ma le dirò di più: io mi riferisco anche a Leoluca Orlando perché sui temi della cultura, o dell’accoglienza o della religione l’abbiamo sempre pensata allo stesso modo”.“Il mondo cambia. E bisogna andare avanti. Non è più quello del 1994. Sono passati quasi 25 anni. In fondo, se togliamo il tema della giustizia, cosa ci ha distinto? Le tasse? Quelle le voleva Bertinotti, mica il Pd. Siamo stati divisi, un’intera classe dirigente politica è stata divisa, diciamo così, dalle Procure”.“Non credo proprio che Musumeci sia minimamente interessato alla proposta dei grillini”.