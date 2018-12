Una tragedia familiare è avvenuta la scorsa notte, nel Salernitano. A Serre, un anziano 84enne, affetto dal morbo di Alzheimer, secondo una prima ricostruzione, in preda ad un forte stato di agitazione, ha accoltellato il figlio, un 56enne. La moglie dell'anziano e madre della vittima, non ha retto allo choc ed ha accusato un malore. Soccorsa dal personale medico presente sul posto, è deceduta per arresto cardiocircolatorio.