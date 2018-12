Cinque anni a Paola Durante. Quella subita da Giuseppe Gennuso e dal figlio Riccardo fu un'estorsione mafiosa. La ricostruzione della Procura regge al vaglio del Tribunale, presieduto da Bruno Fasciana, il padre è deputato regionale, che avevano rilevato una sala bingo alla Guadagna.ai domiciliari per gravi motivi di salute, già condannato per mafia, è uno dei condannati ingiustamente all'ergastolo per la strage di via D'Amelio.i del pizzo dalla vecchia gestione della sala bingo, terminata nel luglio 2015, e pretendevano che anche i nuovi amministratori mettessero mano al portafogli. La tassa da pagare era piuttosto salata: 50 mila euro per lasciare la gestione del bar all'interno della struttura. Bar che per altro non era formalmente di loro proprietà., 41 anni, che per conto di Vernengo avrebbe gestito il bar della sala bingo durante la precedente amministrazione. Pizzo mascherato sotto forma di fatture emesse da due società per forniture e servizi mai effettuati., che faranno ricorso in appello hanno sempre sostenuto una tesi diversa: i soldi altro non erano che il pagamento per l'avviamento del bar e i macchinari lasciati in dotazione. Niente pizzo, dunque. Era una legittima richiesta dei Vernengo, al di là del cognome che portano. E non ci fu alcun clima di terrore come emergerebbe dal contenuto di alcune conversazioni intercettate e dal tenore confidenziale. I Gennuso non si sono costituiti parte civile al processo.- spiega il suo legale, l'avocato Nino Caleca -. Lo certifica la decisione del tribunale di Palermo. Adesso non lo si lasci più solo”.per estorsione ai danni di alcuni dipendenti della sala bingo. Tre ex dipendenti sostengono di essere stati costretti a firmare una transazione con la quale rinunciavano a due terzi dei soldi della liquidazione. Se non avessero firmato l'accordo, ed ecco la presunta minaccia, i lavoratori avrebbero subito la riduzione dell'orario di lavoro da nove a tre ore al giorno “in modo che non avrebbero più potuto sostenere le loro famiglie”.