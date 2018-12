Da quando vive all'estero mi aveva quotidianamente telefonato o scritto un messaggio, ma dal 6 dicembre non ho più sue notizie".Lì lavora in un deposito sulla New Hythe di "Amazon", la famosissima multinazionale che si occupa di commercio on line. "Dopo aver lavorato molti anni nel settore della ristorazione - spiega la mamma - ha deciso di cambiare. L'ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto che si trovava bene, che era felice delle vacanze ormai alle porte, visto che avrebbe trascorso il Natale con noi qui in Sicilia"."Ci hanno detto che in nessuna struttura sanitaria risulta presente - prosegue Giusy Falzone - ma non abbiamo idea di cosa possa essergli accaduto. Vivo ormai nell'angoscia, compongo in continuazione il numero di mio figlio sperando che mi risponda, ho il cuore in gola ad ogni chiamata che ricevo"."Siamo disperati - prosegue la madre di Salvo - se penso che il suo arrivo qui in Sicilia era previsto per oggi, mi sento impazzire. E' un ragazzo che conosce bene lo spirito di sacrificio, che non frequenta cattive compagnie. Il nostro rapporto è bellissimo, so che mi ha sempre raccontato tutto. Voglio trovarlo, ho bisogno di sentirlo, di sapere come sta. Aiutateci".