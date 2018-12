i. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Nello Musumeci nel corso della trasmissione televisiva Casa Minutella su Trm. “Ci dicono che comunichiamo male. Io ho un solo giornalista, il mio portavoce, i miei colleghi in altre regioni ne hanno più di venti”, ha detto il governatore. E così la giunta ha dato il via libera alla selezione pubblica, che sarà preceduta da una ricerca interna di giornalisti nei ranghi della pubblica amministrazione. I posti in totale sono venti ma al momento, spiega Musumeci, le finanze della Regione consentono di assumerne solo dieci. Cinque posti saranno riservati a chi ha maturato esperienza lavorativa alla Regione. Ci sarà una commissione valutatrice formata anche da giornalisti. L'ufficio stampa della Regione fu smantellato nella precedente legislatura da Rosario Crocetta, che licenziò nel 2012 i giornalisti assunti per chiamata diretta con qualifica da caporedattore dal governo di Totò Cuffaro. Una scelta che oggi Musumeci ha criticato, “anche nelle forme in cui avvenne”. Il bando dovrebbe partire nei primi mesi dell'anno prossimo.siciliani, ha annunciato il presidente della Regione. La misura finanzierà per intero gli interventi nei teatri pubblici e per l'ottanta per cento gli interventi nei teatri privati.Nel corso della trasmissione, Musumeci ha ripercorso l'attività amministrativa del suo governo in questo primo anno: “Non faccio fuochi d'artificio, lavoro per cambiare la Sicilia nei prossimi anni. Tante cose che abbiamo fatto avranno effetti che si vedranno nell'immediato futuro”.