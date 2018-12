PALERMO - Il dipartimento regionale alla Formazione ha appena pubblicato la graduatoria definitiva dei corsi di formazione finanziati con l'avviso 8, l'elenco di tutti i progetti che non hanno raggiunto il punteggio sufficiente per essere finanziati e la lista delle proposte che non sono state ammesse alla valutazione.

Ecco tutti gli enti finanziati, i progetti che realizzeranno e le aree professionali interessate.