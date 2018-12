le prime indiscrezioni sul prossimo Capodanno di Palermo. A Palazzo Ziino, sede dell’assessorato alla Cultura, sono arrivate 10 proposte e il bilancio, approvato a inizio mese, ha stanziato 250 mila euro per il concertone che si terrà la notte del 31 dicembre: tempi come al solito risicati, che porteranno i vincitori a dover organizzare lo spettacolo in una manciata di giorni.stanno passando al vaglio le proposte dal punto di vista culturale mentre lunedì, alle 10, sarà la volta delle buste “C”, ossia quelle con l’offerta economica: sarà solo a quel punto che, sommati i punteggi delle singole voci, si stilerà la graduatoria provvisoria.secondo cui una ditta sarebbe già stata esclusa per problemi burocratici: in corsa sarebbero quindi rimasti in nove, tra cui la commissione dovrà scegliere la migliore proposta. I nomi in pista sarebbero tanti ma, come detto, si tratta di voci non confermate: si va da Roberto Vecchioni a Gigi D’Alessio, dagli Stadio ad Alessandro Mannarino, passando per Carmen Consoli, Goran Bregovic, Vinicio Capossela, la Pfm, Eugenio Bennato e Mario Incudine. Il punto è che, dalla presentazione delle offerte a oggi, è passato oltre un mese e alcuni big hanno già preso impegni altrove, come la Pfm a Parma e Capossela a Roma.dimostrare di avere ancora a disposizione il suo artista per il concerto dell’ultima notte dell’anno. Uno spettacolo che, avviso alla mano, si svolgerà davanti al Politeama con inizio alle 21.30, condotto da un presentatore che tra un’esibizione e l’altra si dedicherà anche al cabaret con tanto di spalla. La star della serata salirà sul palco prima della mezzanotte e dovrà esibirsi per almeno due ore, mentre musicisti, attori e comici dovranno rappresentare le culture presenti a Palermo e animare la prima parte dello show. Dalle due del mattino discoteca fino a tardi.