PALERMO - Le nuove frontiere della chirurgia ginecologica presentate in tempo reale con sessioni in diretta dalle sale operatorie. Questo prevede il “Walls”, acronimo di “Women laparoscopic-laparotomic live surgery”, evento scientifico giunto alla seconda edizione che si terrà oggi e domani nelle sale dell’NH Hotel di Palermo.



Nel corso della prima giornata sono previste due sessioni di “live surgery”, per otto interventi complessivi, in collegamento diretto con il polo oncologico dell’Arnas Civico di Palermo. Alcuni tra i migliori chirurghi europei presenteranno nuove tecniche per il trattamento di patologie oncologiche, dell’endometriosi pelvica profonda e del dolore pelvico cronico. L'incontro verterà in particolare sulle nuove tecniche di chirurgia mininvasiva, spinte al massimo della loro potenzialità.



Il giorno successivo, sabato 15 dicembre, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “Il futuro del cancro ovarico, dai percorsi molecolari alla chirurgia citoriduttiva su misura”, che, insieme ad altre letture magistrali, permetterà di fare il punto sullo stato dell’arte nel trattamento del cancro ovarico avanzato e delle carcinosi peritoneali. Nuove terapie che saranno presto disponibili anche in Italia, verranno presentate in anteprima. Prevista la partecipazione dei migliori esperti nazionali ed internazionali provenienti da tutta Europa.



Responsabile scientifico del congresso è Vito Chiantera, professore all’Università degli studi di Palermo e direttore dell’Uoc di Ginecologia oncologica dell’ospedale Civico. “La chirurgia in diretta sostituisce le classiche relazioni in questo innovativo evento scientifico – spiega Chiantera – garantendo un rapidissimo apprendimento frutto della diretta interazione da discente e docente. Giunto alla seconda edizione questo evento si candida a diventare un appuntamento fisso di aggiornamento clinico e chirurgico per la sanità del Sud Italia. La possibilità di discutere passo dopo passo l’intero percorso dei trattamenti fornirà ai partecipanti una serie di conoscenze complete ed immediatamente applicabili nella pratica clinica”.



