organizzata dall’associazione “Espressioni in Foto”, in collaborazione con Remare Onlus. La mostra, visitabile sabato 15, dalle 18 alle 20, e domenica 16, dalle 10 alle 20, con ingresso gratuito, si compone di 31 scatti realizzati dalle partecipanti al laboratorio di fotografia psicosociale, condotto da Simona D’Angelo, presidente dell’associazione “Espressioni in Foto”, e coordinato da Roberta Taverna, presidente dell’associazione Remare Onlus. Il laboratorio ha permesso a 10 giovani ragazze di raccontare un progetto fotografico personale attraverso un processo di co-costruzione di significati a partire dalle immagini proposte. Il ricavato dalla vendita degli scatti verrà interamente devoluto all'associazione Remare Onlus che opera a favore di bambini e giovani adulti affetti da malattie reumatiche e autoinfiammatorie.