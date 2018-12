. Un automobilista che trainava una roulotte ha perso il controllo poco prima dello svincolo di Alcamo e il mezzo si è ribaltato su un fianco.parte della carreggiata è stata chiusa al traffico per effettuare i rilievi e rimuovere i mezzi.l'incidente sarebbe stato autonomo, non risultano coinvolti, infatti, altri mezzi. Non si sono registrati feriti, traffico rallentato nel tratto autostradale.