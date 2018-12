PALERMO - Montano la rabbia e il senso di smarrimento tra le persone che sono state fatte sfollare dall'edificio di via Savagnone, al termine di un'operazione condotta in mattinata dalle forze dell'ordine anti-abusivismo. Uno degli occupanti racconta: "Abitavo al Villaggio Santa Rosalia, lavoravo in un mercato ma non riuscivo a gestire la casa. Abbiamo trovato questa sistemazione a giugno. Non sappiamo cosa dire al sindaco, lui e Salvini dovrebbero metterci la faccia. Farei vedere alle loro famiglie cosa stiamo passando. Per fortuna posso affidare i miei figli ai genitori miei e di mia moglie".

on sono mancati i momenti di tensione, per fortuna tenuti a bada dalle forze dell'ordine. "Prima ci avevano detto che avremmo potuto assistere alle operazioni, poi ci hanno allontanato dal palazzo, dovevano comunicare meglio", sostiene un'altra ex occupante dell'edificio, visibilmente scossa.

Ora per noi e i nostri bambini ci saranno tanti problemi, perché le sistemazioni che stanno trovando per noi sono temporanee e poi toccherà a noi trovare una nuova casa, più che altro per i nostri figli. Siamo costretti ad arrangiarci". N