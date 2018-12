PALERMO - La protezione civile regionale ha diramato per domani un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Dalla tarda mattinata, si legge nel bollettino, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti di burrasca dai quadranti settentrionali e possibili mareggiate sulle coste esposte. In considerazione della previsione di "venti da forti a burrasca" il dirigente del settore del Verde del Comune di Palermo ha deciso la chiusura in via precauzionale delle ville e dei giardini cittadini.