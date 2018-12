1) CATANIA - Istituto A. Gioeni, via Etnea 595, ore 09:00 Commemorazione della nascita del giudice Francesca Morvillo e premiazione dei vincitori del concorso per gli studenti delle scuole secondarie di I grado dal titolo "Non abbiate paura...", a lei intitolato. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.

2) PALERMO - Palazzo Steri, sala delle Capriate, ore 09:45 Convegno dal titolo "Palermo capitale della comunicazione".

3) CATANIA - Università, palazzo centrale, aula magna, ore 11:00 Presentazione del progetto "The Future Makers - An extraordinary platform for talent acceleration", promosso dalla società di consulenza Boston Consulting Group, che offre a 100 talenti italiani gli strumenti per rafforzare la loro leadership e prepararli ad essere voci autorevoli della futura classe dirigente.

4) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 11:00 Udienza del processo al prete della parrocchia del Villaggio Sant'Agata arrestato il 1 dicembre del 2017 con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minori. Prevista sentenza. Il pm ha chiesto una condanna a 10 anni di reclusione.

5) CATANIA - Villa Bellini, ore 11:00 Si apre la prima edizione di XMas Factory, un percorso tra handmade, vintage, modernariato, dischi, libri, bici, poster, design, second hand e curiosità organizzato da Pop Up Market Sicily fino al 27 dicembre.

6) TRAPANI - Libero consorzio dei comuni, ore 11:00 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incontra i sindaci della provincia. Tra gli argomenti oggetto della riunione la vicenda relativa all'aeroporto di Birgi e il dissesto idrogeologico del territorio. Il governatore sarà accompagnato da dirigenti e tecnici dei vari dipartimenti regionali.

7) CATANIA - Unione provinciale del Pd, ore 11:30 Conferenza stampa sul Congresso regionale. Partecipano Teresa Piccione, Pippo Glorioso, Enzo Bianco, Anthony Barbagallo, Concetta Raia, Gaetano Palumbo ed Angelo Villari.

8) AUGUSTA (SR) - Base Navale, banchina Marcon, ore 15:00 Cerimonia di avvicendamento al Comando delle Forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa Costiera tra il contrammiraglio Andrea Cottini e il capitano di vascello Pasquale Perrotta. Partecipa il Comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Donato Marzano.

9) PALERMO - Dipartimento Culture, viale Scienze, ore 15:30 Incontro dal titolo 'L'università serve ancora?', organizzato da Associazione nazionale docenti Universitari. 10) CALTANISSETTA - Camera di Commercio, ore 16:00 Conferenza stampa di presentazione del "Festival del Torrone"

11) PALERMO - Palazzo Mirto, via Merlo 2, ore 17:00 Concerto a 4 mani per pianoforte, ma anche danza e poesia, dal titolo "La musica, la danza e la parola" per "I Salotti di Polifonie".

12) RAGUSA - Palazzo della Provincia, Sala Convegni, ore 17:00 Silvana Grasso presenta il suo ultimo libro "La domenica vestivi di rosso".

13) PALERMO - Orto Botanico, ore 17:30 Inaugurazione della mostra "The Garlands of the Gods"

14) PALERMO - Museo Pasqualino, ore 17:30 Spettacolo dal titolo "Che profumio!", una serie di brevi racconti, letti e interpretati da Giovanni Lo Monaco.

15) CATANIA - Il Principe Hotel, via Alessi 24, ore 18:00 Tavola rotonda per porre le basi dello sviluppo turistico nell'Isola. Imprenditori, rappresentanti del mondo politico e professionisti del settore si riuniranno per parlare della programmazione turistica in Sicilia. Previste le partecipazioni tra gli altri dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone e del sindaco di Catania Salvo Pogliese.

16) CATANIA - Russo & Di Mauro, Viale Africa 2, ore 18:00 Tappa della proiezione del primo film-documentario su Gio Ponti dal titolo 'Amare Gio Ponti', di Francesca Molteni, realizzato in collaborazione con Gio Ponti Archives e apertura al pubblico di una mostra di dieci pezzi da lui firmati, in programma fino a a domenica.

17) PALERMO - Palazzo Reale, Sale Duca di Montalto, ore 18:30 Presentazione del quadro "La Processione di Santa Rosalia", dipinto da un pittore siciliano ignoto.

18) PALERMO - Cinema De Seta, Cantieri alla Zisa, ore 19:00 "Cinema e jazz, omaggio a Gianni Amico", proiezione di tre corti per iniziativa dell'associazione Lumpen nell'ambito del "Cinema ritrovato", con la direzione artistica di Franco Maresco. Si proiettano "Noi insistiamo! Suite per la libertà subito", "Appunti per un film sul jazz", "Il cinema della realtà" e "L'uomo Amico".

19) CATANIA - Al Fico, Via Francesco Crispi 237, ore 20:00 Tapp del road show 'Red Passion Air' organizzato da Campari.

20) GELA (CL) - Teatro Comunale Eschilo, ore 21:00 Teresa Mannino torna sul palco con il nuovo spettacolo comico dal titolo "Sento la terra girare".

21) PALERMO - NH Hotel, Le nuove frontiere della chirurgia ginecologica presentate in tempo reale con sessioni in diretta dalle sale operatorie. Questo prevede il "Walls", acronimo di "Women laparoscopic-laparotomic live surgery", evento scientifico giunto alla seconda edizione. Fino al 15 dicembre.

PALERMO - Galleria di Palazzo Abatellis, ore 10:00 Inaugurazione della mostra "Antonello da Messina" organizzata dalla Regione Siciliana con MondoMostre, nell'ambito degli eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Fino al 10 febbraio.

