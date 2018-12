Poliziotti, carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco stanno facendo uscire le persone che hanno occupato abusivamente l'immobile nella strada del rione Noce.ottobre avevano fatto scattare lo sgombero di uno dei due palazzi occupati. Poi, il Tar ha respinto il ricorso delle dodici famiglie con bambini rimaste all'interno dell'ex delegazione comunale: un immobile sequestrato alla mafia e in amministrazione giudiziaria. Famiglie che hanno preso le distanze da coloro che avevano aggredito una troupe di Striscia la Notizia.abusivamente – si leggeva nell'ordinanza dei giudici amministrativi - i ricorrenti non hanno alcun titolo per l'occupazione. Il Comune di Palermo deve inoltre restituire gli immobili al proprietario e sembrerebbe potere discrezionalmente scegliere gli strumenti attraverso cui rientrare nella loro disponibilità". Stamani il nuovo sgombero che al momento si sta svolgendosi senza particolari tensioni.che sta parlando con gli abusivi per convincerli ad andare via pacificamente.