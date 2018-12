PALERMO - "Siamo fortemente preoccupati per l'inerzia di un Consiglio Comunale che non riesce a dare adeguate risposte alle imprese cittadine. Continua ad essere sconfortante e inaccettabile la fase di stallo dei lavori d'aula ad esempio rispetto all'approvazione di regolamenti che interessano diversi settori produttivi e che continuano a trovarsi senza regole certe, indispensabili anche per una adeguata programmazione". Lo affermano nove presidenti di associazioni di categoria in una lettera da inviare al presidente del Consiglio comunale Totò Orlando e per conoscenza anche al sindaco Leoluca Orlando e ai capi gruppo. Spiegano, in una nota congiunta che "vuole essere anche un appello, un richiamo alle responsabilità per far uscire dal torpore l'assemblea di Sala delle Lapidi, che appare sempre più distante dalle necessità e dai bisogni della comunità imprenditoriale palermitana".

"Nonostante i nostri sforzi - aggiungono - ci scontriamo infatti con l'inerzia di questa assemblea consiliare che sembra non avere interesse a discutere ed approvare regolamenti nevralgici per lo sviluppo imprenditoriale della nostra città". La lettera è stata firmata presidenti delle associazioni firmatarie, Patrizia Di Dio di Confcommercio, Alessandro Albanese di Sicindustria, Mario Attinasi di Confesercenti, Giuseppe Pezzati di Confartigianato, Giuseppe La Vecchia di Cna, Giovanni Felice di Confimprese, Maurizio Pucceri di Casartigiani, Salvatore Bivona di Cidec, e Filippo Parrino di LegaCoop Sicilia occidentale. (ANSA). - ci scontriamo infatti con l'inerzia di questa assemblea consiliare che sembra non avere interesse a discutere ed approvare regolamenti nevralgici per lo sviluppo imprenditoriale della nostra città". La lettera è stata firmata presidenti delle associazioni firmatarie, Patrizia Di Dio di Confcommercio, Alessandro Albanese di Sicindustria, Mario Attinasi di Confesercenti, Giuseppe Pezzati di Confartigianato, Giuseppe La Vecchia di Cna, Giovanni Felice di Confimprese, Maurizio Pucceri di Casartigiani, Salvatore Bivona di Cidec, e Filippo Parrino di LegaCoop Sicilia occidentale. (ANSA).