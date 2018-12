E' stato ferito con coltellate alla testa e al gomito un pregiudicato palermitano di 44 anni, soccorso ieri sera da 118 e polizia. Un vero e proprio giallo sulla vicenda, visto che a pochi metri, in fondo La Manna, è stata trovata l'auto che utilizzava in fiamme.L'uomo è stato notato da alcuni residenti mentre bussava alla porta di diverse abitazioni: è stato lanciato l'allarme e le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciarlo seguendo le tracce di sangue lasciate per strada.Sarebbe arrivato in città nel tardo pomeriggio di ieri, da un paese della provincia, a bordo di una Ford, la stessa poi incendiata.Gli investigatori non escludono che l'uomo sia finito nel mirino per motivi privati o per un regolamento di conti. Adesso si trova ricoverato all'ospedale Civico, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Le indagini sono in corso.