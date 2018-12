PALERMO - Furto nel comando della polizia municipale di Terrasini (Pa). I ladri di notte hanno portato via quattro pistole di ordinanza degli agenti e un computer. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Si stanno visionando i filmati delle telecamere presenti nella zona.Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. I ladri hanno segato le grate di una finestra nella casermetta di via Papa Giovanni XXIII, dove ci sono telecamere. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Carini. "Al momento non posso dire nulla - spiega il sindaco Giosuè Maniaci - I carabinieri stanno indagando per risalire ai ladri e recuperare la refurtiva". La struttura ha porte blindate e grate in tutte le finestre.