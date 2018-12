PALERMO - “Domani, sabato 15 dicembre, ci vediamo alle 12 nella sede del Pd, in via Bentivegna a Palermo. Vi aspetto! #porteAperte”. Così il senatore del Pd Davide Faraone su Facebook, che dà appuntamento alla stampa lanciando l’hashtag #porteAperte. Faraone è stato proclamato segretario del Pd siciliano, dopo il ritiro di Teresa Piccione dalle primarie.Intanto, necessitando di ulteriore tempo per completare la verifica dei requisiti dei candidati all’assemblea regionale la Commissione regionale per il congresso è rinviata alle ore 18 di oggi.