sono questi i numeri delle convenzioni relative ad alcune azioni del Po-Fesr 2014/2020 gestite dall’assessorato Attività produttive.i nostri uffici sono impegnati al massimo per erogare i finanziamenti alle imprese e certificare alla Commissione europea quanta più spesa possibile. Per raggiungere contestualmente questi due obiettivi è essenziale che le imprese e l’Amministrazione regionale collaborino attivamente”.Secondo i report in costante aggiornamento dell’assessorato di via degli Emiri ad oggi risultano stipulate. Cifra che potrebbe lievitare grazie alle imprese convocate per firmare la convenzione lunedì prossimo., presentare la polizza fideiussoria e la richiesta di anticipo. E’ chiaro - aggiunge l’assessore - che rispetto ai 90 milioni di contributo concessi fino ad oggi alle imprese che hanno sottoscritto la convenzione si sarebbe potuta elargire un’anticipazione del 40% per circa 36 milioni. Se, invece, si rapportasse lo stesso dato al valore del contributo concesso a tutte le imprese convocate alla stessa data l’anticipazione elargibile e certificabile ammonterebbe a circa 64 milioni di euro”.. La certificazione, che rappresenta il momento finale nel ciclo di utilizzo delle risorse comunitarie, è un obiettivo fondamentale perché consente di raggiungere i criteri di premialità e dunque di innescare un circolo virtuoso con ricadute positive sul tessuto imprenditoriale della Regione” conclude l’assessore.