Grave incidente in via Principe di Paternò, da cui una donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Villa Sofia.In base a quanto accertato, la donna, una 56enne palermitana, si trovava già vicino alle strisce pedonali quando è avvenuto l'impatto.Le ferite alle gambe si sono rivelate molto gravi, al punto da rendere necessario il ricovero al Trauma Center, dove la donna viene monitorata anche per un pesante trauma cranico. La prognosi è riservata.