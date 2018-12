la prima sezione del Tar di Catania ha disposto la verificazione su 74 delle 123 sezioni totali. Accogliendo di fatto tutte le censure mosse nel ricorso presentato da, candidato sindaco e sconfitto al ballottaggio dall’attuale primo cittadino Francesco Italia, il Tar ha delegato al prefetto le operazioni di accertamento e fissato l’udienza nel merito il 27 giugno 2019.delle operazioni per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale e rispettive proclamazioni; dei verbali di proclamazione dei candidati al ballottaggio; dei verbali delle operazioni in 74 sezioni relativi al primo turno; di tutti i verbali delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale del primo e del secondo turno. Nelle 83 pagine di ricorso venivano riportati casi di sezioni con dati incompleti dove non sarebbero stati riportati: il numero dei votanti, il numero delle schede autenticate, il numero delle schede autenticate e non utilizzate, la sommatoria tra votanti e schede autenticate e non utilizzate che dovrebbe portare il numero complessivo degli aventi diritto del voto nella sezione.per arrivare a un precedente di ricorso simile bisogna andare al 2004 a Catania, sindaco Scapagnini: in quel caso il Tar rigettò e non dispose la verificazione”. Infatti i ricorrenti non chiedono il riconteggio delle schede su singolo voto, ma proprio l’annullamento dell’intera tornata elettorale. “Censuriamo la regolarità, o meglio, l’attendibilità del dato elettorale così come è stato poi certificato dall’ufficio centrale”.