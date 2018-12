A cinquant'anni dall'anniversario delle rivolte del '68, la vera rivoluzione è offrire opportunità concrete alle comunità e alle nuove generazioni per dare la possibilità a ciascuno, di poter campare la propria famiglia in condizioni di normalità.

Bisogna aprire gli occhi - prosegue - su ciò che sta accadendo in Europa, a partire dai Gilet Gialli e dalle forme di violenza che scaturiscono dalla rabbia e dall'incapacità dei governi di offrire risposte e canalizzare energie. Fino a quando non si comprenderà che le masse e l'opinione pubblica hanno una loro intelligenza e si continuerà a trattarli con sufficienza, crescerà il dissenso".

Venerdì 21 - conclude - sarà l'occasione per raccontare i risultati del governo Musumeci di cui l'Udc fa parte, ad un anno dal suo avvio".

Venerdì 21 dicembre alle ore 18:30 presso l'Istituto Don Orione di Palermo,e coordinatore provinciale del partito insieme alla dirigenza, a tutta la deputazione regionale targata Udc e agli assessori, organizza l'incontro alla presenza del segretario nazionale ed eurodeputato Lorenzo Cesa. "Lo scudo crociato - dice Figuccia - con la saggezza, la temperanza e l'esperienza dell'intramontabile scuola sturziana, annichiliscono l'arroganza del populismo che sbraita e resta inconcludente.Il parlamentare prosegue: "Insularità, fiscalità di vantaggio, defiscalizzazione della benzina, zone ad economia speciale, sono solo alcune delle linee programmatiche del nuovo progetto economico che vuole partire dalle isole maggiori Sicilia e Sardegna. Per dare risposte a queste istanze, insieme ai movimenti territoriali come #CambiAmolaSicilia, stiamo riorganizzando il territorio per rimettere al centro la questione meridionale e le ragioni del Sud.