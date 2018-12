ello scontro tra uno scooter ed un'auto ha perso la vita un 39enne, Massimo Buttitta.

Abitava a Bagheria con la moglie, aveva quattro figli, tre maschi e una femmina. Pasticcere, lavorava al "Fagottino", il locale che si trova nella cittadina: a Bagheria lo conoscevano in tanti. In base a quanto ricostruito, era alla In base a quanto ricostruito, era alla

guida di uno scooter di grossa cilindrata e stava percorrendo la via Enrico Alliata, quando nella corsia opposta è avvenuto lo scontro frontale con una Citroen C3.

Per Buttitta l'impatto si è rivelato violentissimo, al punto che per lui i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Sotto choc i titolari del locale in cui il 39enne lavorava, che hanno condiviso il loro dolore sui social: "Questa notte, a causa di un terribile incidente, è venuto a mancare il nostro pasticcere Massimo Buttitta, grande lavoratore e bravissimo ragazzo. Il Fagottino esprime il proprio cordoglio ai familiari ed oggi resterà chiuso in segno di lutto".

