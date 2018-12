- "Mi piacerebbe che in ogni casa, in ogni ufficio, in ogni luogo dove ci si incontra ci fosse un presepe a ricordare il miracolo del Santo Natale e a predisporre l'animo a una maggiore serenità"., che per Palazzo d'Orleans ha scelto un presepe che proviene da Caltagirone, in terracotta animata. Realizzato nel 1990 dal maestro calatino Salvatore Milazzo, è stato montato al piano presidenziale nella sede del governo, sotto la direzione artistica dell'architetto Michele Savatteri. "L'opera ha alle spalle una lunga storia itinerante segnata da tappe prestigiose in varie parti del mondo", afferma una nota. Martedì alle ore 18, il governatore lo presenterà alla stampa.