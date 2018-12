L'incidente è avvenuto ad una profondità di circa 100 metri nel primo pomeriggio mentre la donna, 42 anni, originaria di Brolo (Messina), stava compiendo un'escursione con altri 8 compagni. Improvvisamente è scivolata procurandosi la sospetta frattura di una gamba.Un'operazione non facile visto che in zona non c'è campo per i cellulari. Alle 20 sul posto sono arrivati 15 tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della stazione Palermo-Madonie, con due medici.In tutto sono impegnati sul posto una trentina di operatori. Le squadre del Cnsas hanno organizzato un campo base fuori dalla grotta mentre i tecnici hanno raggiunto la ferita per stabilizzarla e preparare il trasporto in barella che si prevede particolarmente complesso.

I tecnici telefonisti hanno raggiunto la ferita che nel frattempo è stata immobilizzata all'arto dal medico con particolari presidi medici-sanitari. Le comunicazioni tra l'interno grotta con il campo avanzato esterno sono già stabilite dalle ore 22. Le condizioni dell”infortunata sono stabili e buone. Le operazioni di recupero della barella partiranno a breve, ma potrebbero proseguire per tutta la notte.