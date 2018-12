PALERMO - Una speleologa di 42 anni di Brolo è rimasta ferita in una grotta a cento metri di profondità in territorio di Isnello, sulle Madonie. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. E' scattata un'imponente operazione di soccorso per recuperarla. La donna si trovava insieme ad altre persone nella grotta, chiamata l’Abisso del Vento, alle pendici di Cozzo Balatelli. E' scivolata e si è fatta male a una gamba, si sospetta una frattura. Due compagni sono rimasti con lei, gli altri sono usciti a chiamare i soccorsi. Sono subito intervenuti un medico e due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico. Successivamente sono intervenuti altri rinforzi, in tutto una trentina di persone. L'operazione di soccorso si annuncia complessa e potrebbe richiedere tutta la notte. (sa.t.)