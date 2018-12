- La pioggia caduta abbondante la notte scorsa nel Palermitano ha provocato disagi in città e in diversi paesi. Numerosi gli interventi per allagamenti nelle strade nella zona orientale di Palermo. Tante le chiamate arrivate ai vigili del fuoco nella zona dell'Addaura e del cimitero dei Rotoli. Disagi per auto rimaste impantanate anche a Bagheria, Casteldaccia e Ficarazzi.