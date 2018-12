. Erano in cinque, tutti minorenni: l'hanno raggiunto in corso Vittorio Emanuele ed inseguito fino a piazza Bologni, dove l'hanno aggredito, "per futili motivi" come spiega la polizia. Hanno sferrato calci e pugni, al punto da far finire l'uomo per terra, procurandogli ferite ad una gamba e alla testa.Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le volanti della polizia: il bengalese, ferito e sotto choc, ha fornito una descrizione degli aggressori, che nel frattempo hanno tentato di far perdere le proprie tracce tra i vicoli del centro storico.I cinque sono stati identificati, hanno un'età compresa tra i tredici e i quindici anni e per loro è scattata la denuncia a piede libero. La vittima è invece stata trasportata con un'ambulanza all'ospedale Civico.