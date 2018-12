"Antonio Megalizzi era un giovane bravo giornalista e il suo sogno era di spiegare e far capire che l'Europa è qualcosa di positivo e non negativo": l'ha detto, ad Assisi, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. "Lo conoscevo bene - ha sottolineato Tajani - in quanto spesso veniva a Strasburgo e a Bruxelles, più volte ci eravamo incontrati. Antonio, così come la sua fidanzata, era un bravo italiano e un buon europeo".

Lunedì sarà effettuata l'autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane vittima dell'attentato a Strasburgo. funerali invece saranno celebrati in Duomo dal vescovo di Trento, mons. Lauro Tisi mercoledì o giovedì. A Strasburgo restano per il momento la mamma Annamaria e la fidanzata Luana Moresco.