quella finita davanti al giudice. Gli imputati sono il docente universitario Bernardo Zuccarello e la compagna Giuseppa Viola. Rischiano il rinvio a giudizio per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.” per la trasformazione in pellet degli scarti della lavorazione delle olive. Viola era rappresentante legale della società incaricata di mettere in pratica l'innovativo progetto. La truffa, secondo l'accusa, sarebbe stata commessa rendicontando la totalità dei costi per i macchinari qualificandoli come contratti di noleggio invece che di compravendita. In questa maniera il progetto,. regolarmente svolto, avrebbero ottenuto il finanziamento dell'intero importo necessario. A sborsare i soldi fu l'assessorato regionale alla Cooperazione per un totale di 186 mila euro.con l'assistenza dell'avvocato Fabrizio Bellavista. Ritengono di essere stati danneggiati perché il progetto prevedeva la loro assunzione., come per altro aveva già sostenuto lo stesso pubblico ministero, chiedendo l'archiviazione”, spiega l'avvocato Miriam Lo Bello che fa parte del collegio difensivo con Nino Caleca e Margherita Monteleone.