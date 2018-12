L'incontro avverrà domani pomeriggio nella Sala Blu di Palazzo d'Orleans. Nello Musumeci ha invitato i segretari di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Nei giorni scorsi il segretario della Cisl siciliana Mimmo Milazzo, aveva detto, commentando il report sul primo anno di governo di Musumeci, che “serve un confronto governo-parti sociali un po’ meno episodico e un po’ più sistematico di quanto avvenuto finora. Serve, pur nella distinzione dei ruoli, convenire assieme su tempi, modalità, interventi, risorse”. In quella circostanza più severa era stata la Cgil che col segretario Michele Pagliaro aveva parlato di “sostanziale deserto di iniziative e risultati". Tranchant era stato il commento di Claudio Barone, segretario della Uil: "Il governo Musumeci in un anno non ha risolto nessuno dei problemi e delle emergenze che attanagliano la nostra regione. Bilancio fallimentare e constatiamo che, suonata con i violini o con i tromboni, la musica non è comunque cambiata rispetto ai precedenti governi". L'incontro di domani rappresenterà l'occasione per riaprire il confronto tra la giunta e i confederali.