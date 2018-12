AGGIORNAMENTO ore 16.31

. Sul palco allestito di fronte al Teatro Politeama, il capoluogo siciliano festeggerà l’arrivo del 2019 sulle note dell’artista bosniaco che torna così in una città che lo ha già visto esibirsi in occasione del Festino di Santa Rosalia del 2000 e per un concerto al Castello a Mare nel 2011.che questa mattina, all’apertura delle buste a Palazzo Ziino, ha avuto la meglio per appena due mila euro sulla catanese Puntoeacapo, che invece proponeva Carmen Consoli. La proclamazione ufficiale del vincitore della gara in realtà arriverà soltanto domani, visto che la commissione ha intanto chiesto la conferma dei cast artistici che dovrà giungere entro mezzogiorno, ma la classifica provvisoria ha visto le due società arrivare entrambe a 74 punti: è stata decisiva quindi l’offerta economica, con la Terzo Millennio che l’ha spuntata offrendo 246 mila euro, cioè 4 mila in meno di quanto previsto dal Comune.inseriti nel progetto, ma la commissione ha chiesto anche al secondo classificato di fare altrettanto così da evitare ulteriori ritardi in caso di problemi coi primi in classifica. Lo spettacolo inizierà alle 20.30 e poi, poco prima della mezzanotte, sarà la volta dell’artista principale che si esibirà per almeno due ore lasciando spazio, infine, alla musica da discoteca. Filo conduttore dello show sarà però “Palermo capitale delle culture”, così da celebrare la città che nel 2018 ha ospitato Manifesta, è stata capitale italiana della cultura e fa dell’integrazione uno dei suoi cavalli di battaglia.ma anche la partecipazione di band musicali come Tamuna e Tre Terzi e le esibizioni del Teatro del Fuoco, con tanto di acrobati e danzatori. L’artista principale, come detto, sarà invece Goran Bregovic, eclettico protagonista della scena musicale internazionale, capace di rivisitare il repertorio balcanico e gitano e che è stato a Palermo sia nel 2000, esibendosi al Foro Italico in occasione del Festino, che nel 2011 nell’ambito di “Porto d’Arte”. La serata sarà trasmessa in diretta da Rgs e da Trm, tv e streaming, ma anche sui canali web di Red Ronnie: da Roxy Bar a Facebook, da Youtube a Periscope, oltre che su OptiMagazine. Sul palco saranno anche montate le quattro “P” del logo di Palermo capitale della cultura, prese dall’alfabeto arabo, ebraico, fenicio e greco, sotto froma di installazioni realizzate da Domenico Pellegrino.confermi di avere la disponiblità di contrattualizzare gli artisti inclusi nell'offerta - dice il capoarea della Cultura Sergio Forcieri - In caso affermativo, la graduatoria definitiva sarà resa nota domani, altrimenti si procederà allo scorrimento e a contattare la seconda ditta".– commenta Nuccio La Ferlita di Puntoeacapo – Non c’era solo Carmen Consoli, ma anche tanti altri artisti molto bravi come Analfino e Scianna e la nostra idea era quella di lasciare qualcosa alla città. Ci aspettiamo che il progetto vincitore sia altrettanto bello”.portato in scena per il cinquantesimo anniversario dal terremoto del Belice nell'ambito delle Orestiadi di Gibellina, sul cretto di Burri, con la partecipazione di Leo Gullotta e Claudio Gioè e le coreografie di Giovanna Velardi e Giuseppe Muscarello, progetto condiviso con la direzione artistica di Alfio Scuderi"., ha tenuto a precisare che è ben felice di tornare a Palermo, città che ama e che si è contraddistinta come luogo d’accoglienza - dice Andrea Peria di Terzo Millennio - Sono quindi orgoglioso che Goran abbia accettato il mio invito per lo spettacolo a conclusione di un anno ricco di eventi per Palermo, sotto l’egida del titolo di capitale della cultura. Sarà uno spettacolo ricco di molti altri contenuti artistici, condivisi con la sapiente cura ed estrosa visione di Red Ronnie”.