. Lo certifica la tradizionale classifica annuale redatta da 'Il Sole 24 Ore', giunta oggi alla sua ventinovesima edizione. Il quotidiano economico ha stilato una graduatoria sulla qualità della vita delle 107 province italiane, sulla base di 42 indicatori raggruppati in sei macro aree:Posizioni tutt'altro che lusinghiere per le province siciliane, tutte piazzate ben oltre la metà della graduatoria, in compagnia di quasi tutte le altre 'colleghe' di Campania, Basilicata e Calabria., ad esempio, è quella siciliana con il più alto tasso di vivibilità: la provincia sicula ha raggiunto infatti la 73esima posizione, in lieve ascesa rispetto all'anno scorso. Più staccate le altre dell'Isola, con Siracusa alla 82esima,(che detiene anche il primato nazionale per numero di bambini nati) alla 84esima e il capoluogo di regione,alla 87esima, con un balzo in avanti di ben dieci posizioni. Quella palermitana, però, non è l'unica provincia sicula ad essere cresciuta così tanto: avanzata anchepassata dalla posizione 99 alla 89. Salita(seppur di poco), oggi data al 93esimo posto, mentre è calato il punteggio relativo alla vivibilità per(rispettivamente alle posizioni 96 e 100). Chiude la classifica delle siciliane la provincia diche, alla 102, rasentando l'ultimo gradino, è precipitata di ben diciotto posizioni rispetto all'anno scorso.A vincere la "gara" è invece, con un incremento di ben sette posizioni. La provincia del capoluogo lombardo, simbolo dell'economia italiana e della moda, strappa così il primato alla veneta, scesa al quarto posto. Medaglia d'argento a, mentre scende ai piedi del podio la quotatissima. Risalita di appena tre gradini, alla posizione numero 21, si attesta invece. Infine, in discesa di nove posizioni, a chiudere la classifica delle 107 c'è(Calabria).