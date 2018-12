Abbiamo intrapreso - dice Geraci - un lavoro che sapevamo essere difficile ma che era l’unico per dimostrare quanto la politica, se ben fatta, ascolta le istanze dei cittadini ed è consequenziale dando loro risposte.

Contrariamente a quanto ci proponeva qualche scienziato, per la

verità poco avvezzo ad amministrare la cosa pubblica, non abbiamo

razziato un bilancio già compromesso dal dissesto finanziario ma ci siamo

sbracciati e abbiamo fatto un lavoro di squadra che porta oggi i comuni in dissesto a poter contare su un’integrazione di 1,6 milioni di euro per l’anno 2018 in favore delle famiglie degli studenti pendolari". Geraci ringrazia il c

apogruppo Salvatore Cicero, che ha elaborato il testo dell’emendamento, oltre ai consiglieri Battaglia e Liberti e a un rappresentante dei genitori degli studenti. Da Geraci un ringraziamento anche al vicesindaco

Salvo Altadonna, oltre che ai deputati regionalo Sammartino, Cafeo, Catanzaro e De Domenico

"Il PDdha dato il chiaro segnale di aver ritrovato la strada per tornare a parlare con la gente dei loro problemi",così Salvo Cicero, dirigente del partito e riferimento del Comune di Cerda che invita i cittadini "a non seguire i canti di sirene di chi propone soluzioni irrealizzabili ma piuttosto determinazioni di chi fa politica per il bene comune".

"Mi rammarica - conclude Altadonna - notare che su 11 deputati del mio partito soltanto 4 abbiamo abbracciato la questione, lo stesso capogruppo Giuseppe Lupo, nonostante i solleciti, non ci è sembrato particolarmente operoso. Probabilmente era impegnato a dividere il Pd invece di occuparsi dei comuni e dei loro problemi. L’importante è avere ristabilito il legittimo diritto allo studio dei nostri ragazzi ed avere alleggerito le famiglie che con sacrificio si impegnano per la loro crescita".

