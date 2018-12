MESSINA - Uno studente di 15 anni è stato accoltellato al volto a Messina. E' accaduto sabato scorso - ma la notizia si è appresa solo oggi - in via Cesare Battisti, nel centro della città. Il giovane era uscito da un locale con altri quattro amici, quando ha avuto un diverbio con un ragazzo che era con altre persone e a un certo punto l'aggressore ha estratto un coltello dalla tasca e ha colpito il quindicenne. Trasportato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Indagano i carabinieri che stanno visionando le telecamere dei locali vicini.(ANSA).