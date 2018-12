Nello stesso Consiglio di presidenza sono state decise altre due "promozioni": Riccardo Anselmo, direttore del servizio di Ragioneria, è stato nominato vicesegretario generale di Area 2, mentre l'avvocato Angela Murana, impiegata nella rendicontazione dei gruppi parlamentari, è diventata ufficialmente direttore dell'Ufficio per gli affari legali. Per la nomina di Anselmo a vicesegretario generale pare si sia generato qualche malumore negli uffici del Palazzo in quanto, stando a quanto riferiscono i ben informati, il più accreditato per il posto era Antonino Tomasello, direttore del servizio di Questura e fratello dell'ex segretario generale dell'Ars Giovanni Tomasello, molto vicino al presidente Gianfranco Miccichè.

A marzo scorso, quando l'Assemblea regionale ha pubblicato sul proprio sito web

gli stipendi dei superburocrati

, nel rispetto delle norme dell'Autorità nazionale anticorruzione sulla trasparenza degli atti, Anselmo guadagnava 240 mila euro all'anno. Murana, invece, ne percepiva 209 mila all'anno. Ma, a proposito di trasparenza, in questa legislatura non è ancora stato pubblicato nemmeno un "bollettino" (ovvero il verbale) dei Consigli di presidenza che si sono svolti.

, di Misilmeri, da anni in servizio al piano parlamentare di Palazzo dei Normanni. La sua nomina è arrivata nel corso dell'ultimo Consiglio di presidenza. Un fatto eccezionale, considerando che per la prima volta nella storia del Parlamento siciliano è una donna a ricoprire questo ruolo. Nemmeno alla Camera dei deputati e al Senato è ancora mai accaduto.escludendo le delibere relative a persone e a dati sensibili. Le attività del Consiglio di presidenza incidono non soltanto sulla vita del Parlamento regionale ma, indirettamente, anche su quella dei siciliani: molte decisioni riguardano per esempio la spesa dei fondi dell'Assemblea regionale siciliana. Il Consiglio di presidenza, per esempio, ha stabilito le regole del concorso che è stato bandito per 11 posti di lavoro a Palazzo dei Normanni. Attualmente però dei "bollettini" di questa nuova legislatura, nonostante sia passato ormai un anno dall'insediamento, non c'è traccia.