PALERMO - Nuovo sciopero per i dipendenti di Engineering Ingegneria Informatica Spa, a Palermo. Dopo le manifestazioni del 25 settembre, 19 ottobre e 4 dicembre i lavoratori torneranno a scioperare domani, martedì 18 dicembre, per altre due ore. Una iniziativa "in risposta - si legge in una nota delle Rsu Fiom Cgil Palermo - al silenzio dell'azienda sulla richiesta di avviare un serio confronto sul tema del rinnovo del contratto integrativo fermo al 2009". Alla luce della "consolidata crescita" della Engineering Ingegneria Informatica Spa, i rappresentanti sindacali ritengono "inaccettabile" l'atteggiamento dell'azienda e chiedono "l'immediata apertura di un tavolo per la trattativa".