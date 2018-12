PALERMO - "Nell'apprendere con stupore della diatriba interna a Forza Italia, sono assolutamente convinto che in una coalizione ciascuna delle forze politiche in campo debba esprimere liberamente il proprio candidato. Ecco perché in Sicilia l'Udc senza suggerimenti alcuni, sceglierà autonomamente tra le fila della propria classe dirigente, secondo il merito e le capacità, in una logica di rinnovamento lungi da dinamiche consociative che nel tempo hanno caratterizzato harem e dinosauri". Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia.

"Con questi presupposti - prosegue - in Sicilia porremo al centro i temi della fiscalità di vantaggio, delle zone ad economia speciale e dell'insularità.

Mi batterò perché all'interno delle liste per le Europee ci siano anche candidature capaci di suscitare con i loro temi, passione ed entusiasmo nel territorio. Non intendo rinunciare al mio ruolo di riformatore all'interno di un centrodestra che va svecchiato e rigenerato".