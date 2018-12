, dopo il ritiro in polemica di Teresa Piccione. Nel partito dei separati in casa, Rubino, già fondatore del gruppo dei Partigiani Dem, lancia un appello a ritrovare le ragioni dell’unità per contrastare il pericolo “nazionalpopulista” formato da Lega e 5 Stelle.“Il Partito democratico esiste e va rianimato. Io do solo un dato: la lista che ha presentato Davide Faraone per l’assemblea del partito ha un’età media di 36 anni. Quello è il Pd che c’è e da cui si dovrà ripartire”.“Ci ha messo insieme la coerenza. Abbiamo avversato Faraone quando ha proposto un modello di partito che non ci piaceva. Oggi ci ha proposto un patto generazionale che nasceva in una prospettiva di unità. Quello che noi abbiamo definito ‘sistema’ si è formato dall’altro lato in contrapposizione a questo progetto. Basta scorrere le facce: Lumia, Crisafuli, Gucciardi, Cracolici, Lupo”.“Quella fu una maggioranza abbastanza ampia, che erano i renziani di allora e l’area che aveva sostenuto Gianni Cuperlo al congresso”.“Noi a quella edizione invitammo Faraone. A me i compagni che oggi fanno i guerriglieri hanno insegnato che c’è un tempo per la battaglia e uno per la ricostruzione. In questo Paese c’è un pericolo nazionalpopulista, e non voglio usare parole più feroci, che non permette di perdere tempo ancora a cercare responsabilità. Facciamo che tutta la classe dirigente ce l’ha. Ma ora bisogna fare fronte comune. Noi dopo le Politiche come Partigiani, invece di fare quelli che noi l’avevamo detto, abbiamo cominciato a bombardare Salvini e Di Maio”.“Non ha fatto un’apertura ai moderati. Ha detto una cosa condivisibile: il Pd ha bisogno di allargare la propria base di consenso. Noi ci rivolgiamo a tutti i cittadini che hanno votato altrove, ai moderati o a quelli che si sono illusi delle proposte farlocche di Di Maio e Salvini. Non c’è un tema di ceto politico, ha detto Faraone. Anche perché quelli, a cominciare da Miccichè, sono saldamente ancorati al centrodestra, tanto più che non ci sono scadenze elettorali imminenti”.“Io sono uno di quelli che il partito lo ha visto nascere. Ricordo che quando è stato eletto Lupo segretario, una parte di quella platea di alzò e non partecipò al voto. Quel gruppo dirigente ha ritrovato qualche tempo dopo le ragioni dello stare insieme. Io spero che nessuno si trinceri dietro l’Aventino. Lo dico senza polemiche, non attraverso la logica dei caminetti ma attraverso l’unità delle scelte politiche e dei messaggi che il Pd deve lanciare al suo elettorato”.“Un partito che ha capito la lezione ed è pronto ad affrontare la battaglia contro i 5 stelle e la Lega”.“Darò una notizia in anteprima: nel Pd dal 2007 a oggi i congressi provinciali si sono celebrati sempre dopo di quello regionale. Perché sono momenti organizzativi diversi. Il Pd ha un modello organizzativo che separa le articolazioni politiche. Nel 2007 e nel 2009 i congressi provinciali sono stati fatti dopo le elezioni di Genovese e Lupo”.“Il problema è di quattro o cinque giorni? Le primarie il 16 e i congressi il 21, questo si era deciso. Nessuno ha detto che i congressi di circolo non si fanno”.“Io mi auguro che loro riconoscano la legittimità del percorso. Mi pare difficile che possano partecipare ai congressi se non riconoscono il segretario regionale”.“Quando Lupo si schierò contro Bersani non successe. Non credo che il gruppo dirigente nazionale potrà muoversi nella logica della vendetta”.