Il "Carnovale", come era chiamato nei documenti storici del tempo, è caratterizzato da carri allegorici e da maschere e tradizioni legate alle due figure centrali della festa: il "Nannu" e la "Nanna", due simpatici vecchietti che interpretano l'anima popolare del carnevale di Termini Imerese. La Regione, ha annunciato l'assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo, lo ha scelto tra i 45 eventi strategici di promozione turistica in Italia e all'estero. "Siamo felici - ha detto il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta - di comparire tra i grandi eventi della Regione siciliana e, in particolare, nelle rievocazioni del Carnevale di Sicilia. Quello di Termini Imerese rientrerà a pieno titolo nel circuito dei carnevali più importanti con Acireale e Sciacca". Per l'edizione del 2019 sono già all'opera i cartapestai e le associazioni coinvolte nell'organizzazione della manifestazione. (ANSA).