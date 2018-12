PALERMO - Un anziano è stato investito questa mattina, intorno alle 11, in via Ruggero Settimo a Palermo, all'altezza dell'incrocio con via Principe di Belmonte. Cosciente, l'uomo è stato immediatamente soccorso dagli operatori di un'automedica, prima di essere trasportato in ospedale con un'ambulanza.L'auto che lo ha investito, una Fiat Punto, si è fermata per prestare soccorso. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi.