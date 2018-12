1) AVOLA (SR) - Istituto Elio Vittorini, ore 09:00 Quinta edizione del festival "Equilibri tutti siamo diversi" organizzato dall'associazione culturale Azahar.

2) PALERMO - Sala Onu del Teatro Massimo, ore 09:00 Celebrazione del trecentesimo anno dalla Fondazione dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo con un convegno su "Palermo e la Sicilia crocevia di culture".

3) NICOLOSI (CT) - Parco dell'Etna, ore 10:00 L'azienda vinicola Cusumano consegna una carrozzella fuoristrada che consentirà a persone con problemi deambulatori di essere accompagnate nelle escursioni sul vulcano.

4) PALERMO - Villa Niscemi, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del volume "Villa Niscemi" commissionato dal Comune di Palermo alla casa editrice 40Due, a cura di Massimiliano Marafon Pecoraro. Sarà presente, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando.

5) PALERMO - Liceo scientifico D'Alessandro, ore 11:30 Incontro conclusivo del progetto di educazione alla legalità "Giovani cittadini oggi" promosso dalla Fondazione Costa. Sarà presente l'Assessore regionale alla Pubblica istruzione Roberto Lagalla.

6) PALERMO - Ospedale Buccheri La Ferla, ore 12:00 Conferenza stampa sul tema "Tumore della prostata: l'Ospedale Buccheri La Ferla sempre più a misura di paziente con percorsi certificati".

7) AGRIGENTO - Prefettura, piazza Aldo Moro 1, ore 16:00 Conferenza stampa per illustrare gli esiti delle audizioni della Commissione regionale antimafia, presieduta da Claudio Fava, nell'ambito di un percorso di visite istituzionali che toccherà tutte le province siciliane.

8) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 16:00 Appuntamento per celebrare i primi trent'anni delle Edizioni La Zisa.

9) PALERMO - Palazzo dei Normanni, sala Mattarella, ore 17:30 Presentazione del volume di Bettino Craxi "Uno sguardo sul Mondo". Prevista la partecipazione di Stefania Craxi, senatore di Fi e vicepresidente della Commissione affari esteri, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, l'ex ministro Saverio Romano e la senatrice Gabriella Giammanco.

10) PALERMO - Sede Fondazione Federico II, ore 17:30 Presentazione della web serie "Il Titolare", progetto di Confcommercio per la legalità e la sicurezza. Intervengono Patrizia Di Dio, Anna Lapini, Patrizia Monterosso, Carlo Loforti, Alessandro Albanese, Sergio Vespertino, Luca Di Giovanni.

11) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Mario Caligiuri presenta il suo libro "Introduzione alla società della disinformazione" (Rubbettino).

12) BIANCAVILLA (CT) - Beauty Garden Banqueting, ore 18:00 Cerimonia di consegna del Premio Ofelia.

13) PALERMO - Istituto Antonio Schillaci, ore 18:00 Rassegna "Festival Beethoven" riservata ai migliori allievi delle classi di pianoforte del Conservatorio di Palermo.



14) BARRAFRANCA (EN) - Chiesa madre, ore 18:30 Incontro su pedofilia e mafia con il fondatore dell'associazione Meter Don Fortunato di Noto. 15) PALERMO - Teatro Massimo, ore 21:00 In occasione delle festività natalizie si terrà il Concerto Gospel con Dennis Reed & Gap with M arkey Montague. (ANSA).

