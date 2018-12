PALERMO - "Checchè ne dica Faraone, il Partito democratico non è un contenitore né una lista costruita per morire all'indomani di una sconfitta o per essere celebrata dopo una grande vittoria. Il partito è una comunità". Lo ha detto né una lista costruita per morire all'indomani di una sconfitta o per essere celebrata dopo una grande vittoria. Il partito è una comunità". Lo ha detto Teresa Piccione, che ha ritirato la sua candidatura alle primarie per la scelta del segretario regionale del Pd, nel corso di una assemblea dei suoi sostenitori all'istituto Gramsci di Palermo. Dopo le critiche al neo segretario Davide Faraone, proclamato dalla commissione regionale per il congresso, l'ex deputata, sostenuta da un'area che a livello nazionale punta sulla candidatura di Nicola Zingaretti, ha spiegato che adesso "bisogna vincere la sfida" del congresso nazionale: "Dobbiamo lottare per rimettere in piedi il partito - ha spiegato -. Al congresso nazionale si gioca la grande partita del ritrovamento della nostra identità e della nostra storia". Secondo Piccione, quindi, "adesso resta da fare una grande resistenza". , che ha ritirato la sua candidatura alle primarie per la scelta del segretario regionale del Pd, nel corso di una assemblea dei suoi sostenitori all'istituto Gramsci di Palermo. Dopo le critiche al neo segretario Davide Faraone, proclamato dalla commissione regionale per il congresso, l'ex deputata, sostenuta da un'area che a livello nazionale punta sulla candidatura di Nicola Zingaretti, ha spiegato che adesso "bisogna vincere la sfida" del congresso nazionale: "Dobbiamo lottare per rimettere in piedi il partito - ha spiegato -. Al congresso nazionale si gioca la grande partita del ritrovamento della nostra identità e della nostra storia". Secondo Piccione, quindi, "adesso resta da fare una grande resistenza".

bisogna vincere il 3 marzo, la gran parte delle speranze del Pd risiedono nella vittoria di Zingaretti". E su Faraone e l'idea di una intesa tra i moderati da contrapporre a Lega e M5s: "

Il suo progetto è stato bocciato ieri dallo stesso Miccichè (il leader del Forza Italia in Sicilia, ndr). Non è una strada percorribile, piuttosto rilanciamo il centrosinistra". Ancora più duro Cracolici:

"Quello che si è verificato in questi giorni è uno scontro non sanabile - le parole dell'ex assessore regionale -. La proposta politica rappresentata dal volto di Faraone è quella che ha disastrato il centrosinistra, politicamente ed elettoralmente. Ci accusano di volere rifare il Pci? Fuffa propagandistica, noi siamo figli della cultura di centrosinistra e dell'Ulivo. Il Pd che vuole Faraone è già stato sconfitto dagli elettori". Secondo Cracolici "il respiro politico dell'operazione di Faraone non esiste. Sono destinati a scomparire - ha concluso il deputato regionale dem -, sonod estinati a scomparire e l'accelerazione di questo processo - rivolgendosi ai presenti all'Istituto Gramsci - dipende da noi".

Un diritto negato gravemente anche dalla commissione nazionale di garanzia, a maggioranza renziana. Il risultato qual è? Abbiamo un segretario che non è stato votato né dagli iscritti né dagli elettori. E non c'è neanche una parvenza di assemblea regionale". In questa situazione "il ritiro della mia candidatura - ancora Piccione - era l'unica scelta possibile" perchè "sopportare queste irregolarità una dopo l'altra non era possibile"."Ho sostenuto la scelta di Teresa di ritirare la candidatura - ha affermato Lupo -, al punto in cui eravamo giunti era la cosa da fare. Adesso