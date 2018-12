È stato pubblicato il "Calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico", che elenca mese per mese tutti gli appuntamenti folkloristici, enogastronomici, culturali e religiosi, in programma per i prossimi dodici mesi in vari centri dell’isola. Il decreto è stato firmato dall'e ribadisce il carattere esclusivamente informativo dell'iniziativa governativa: come stabilito infatti dall'articolo 2, "non attribuisce il diritto a finanziamento regionale e pertanto l'inserimento nel Calendario medesimo ha finalità meramente remunerativa e promozionale".Ad inaugurare il programma sarà la festa diprevista dal 2 al 5 febbraio. Sempre alla fine dello stesso mese, la Sicilia sarà lo scenario di tre fra i più importantid'Italia: sfilate di carri allegorici, canti e balli ad, fra il 28 febbraio e il 5 marzo.Dall'1 al 10 marzo adci sarà la festa del, mentre macineranno i primi chilometri le auto delche si svolgerà fra marzo e aprile. A, nei giorni compresi fra il 15 e il 21 aprile, avrà luogo il, mentre ai si svolgeranno le tradizionali celebrazioni dellaDurante il mese di maggio, grande attesa per lo storico appuntamento annuale con lanei giorni dal 4 al 6. Negli stessi giorni, Salina ospiterà il suo, mentre il 10 e il 12 sarà festa a, nel Catanese, per la neonata. Dal 17 al 21 avrà luogo la celebre(Siracusa), mentre il 24 inizierà sulle spiagge di". Fra maggio e giungo, invece, ritornerà l'appuntamento con le, che quest’anno dovrebbe intitolarsi "Donne e guerra".Capitale culturale dell'isola, per il mese di giugno, sarà la città di, dove si svolgeranno ben tre grandi eventi: dal 22 al 26 spazio a, festival dedicato ai libri; per gli appassionati di cinema arrivano poi gli appuntamenti con i(28 e 29) e – a seguire – con il. Ma giugno sarà anche il mese di, la tradizionale festa del vino locale diin programma dal 21 al 23. Negli stessi giorni, inizierà anche ili, nella provincia di Messina.Grande programmazione per il mese di luglio, che si aprirà con ila manifestazione si svolgerà a, dall'1 al 7. A seguire, da giorno 22, il capoluogo siciliano ospiterà i. Ma l'evento più importante per la città resterà ancora il", in programma per il 15 luglio. Torneranno anche le, in provincia di Trapani, previste dal 6 a 10. Da giorno 7 al 14 occhi puntati super la tradizionale festa di, mentre dal 13 al 20, protagonista ancora. Il 12 luglio partiranno ufficialmente le famose, rappresentazioni classiche organizzate aGli appuntamenti fissati per agosto riguardano invece:, previsto per la prima settimana;(Palermo), con gli eventi musicale, dall'1 all'8, e il, dal 16 al 21;(dal 9 al 15);dal 12 al 14;", in calendario dal 12 al 18. Poi, giorno 21 agosto, Palermo darà avvio alla tradizionale regata che unisce il capoluogo siciliano alla città di, mentre il gran finale d’estate sarà dato dal, che il 30 agosto canterà al Teatro antico diA settembre torneranno sia, in varie città della Sicilia, sia il, attesissimo evento di, in provincia di Trapani. Durante il mese di ottobre, uno degli eventi in programma sarà la, nel Catanese. Sempre in autunno, fraa, andrà in scena lo spettacolo teatrale, firmato un secolo fa da Luigi Pirandello. Dal 24 al 27 ottobre sarà il turno di, la tradizionale festa del cioccolato modicano. A inizio novembre, dal 6 al 10,tornerà a ospitare ildedicato all'opera dei pupi e al teatro d'immagine. Infine, il ricco calendario pubblicato dalla Regione si chiude con i festeggiamenti dedicati a(dall'8 al 20 dicembre) e con il, che si svolgerà dal 25 dicembre al 7 gennaio 2020 a(Trapani).