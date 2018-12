Al comune di Palermo scoppia il caso dei “progettini” di Natale. Sala delle Lapidi ha infatti approvato un ordine del giorno con cui chiede di togliere il finanziamento al bando “Festa con i Bimbi 2018”, pari a 200 mila euro, utilizzandolo per le scuole della città, “Sciascia” in primis. un ordine del giorno con cui chiede di togliere il finanziamento al bando “Festa con i Bimbi 2018”, pari a 200 mila euro, utilizzandolo per le scuole della città, “Sciascia” in primis.

, uno destinato ai bambini e l’altro alle famiglie, per un importo massimo di 10 mila euro a testa: i fondi sono stati sbloccati col bilancio e quindi le procedure sono ormai in via di definizione. Ma le opposizioni in consiglio comunale hanno chiesto di bloccare tutto e presentato un ordine del giorno, votato anche da alcuni “dissidenti” della maggioranza. Una spaccatura, quella creatasi tra gli orlandiani, che crea anche un caso politico: l’amministrazione potrebbe ugualmente andare avanti, ma non è un mistero che il voto sia anche il frutto dei mal di pancia interni alle forze politiche che sostengono Orlando.del settore cultura ‘Festa per i bimbi 2018’ - dice Fabrizio Ferrandelli - Riteniamo, infatti, questo avviso non opportuno, non tempestivo e con dubbi di legittimità. È stato un segnale di buona politica indicare all’amministrazione la destinazione di queste somme all’edilizia scolastica, che tanto ha bisogno di interventi ed investimenti". "Quale miglior modo di pensare ai bambini di questa città? - aggiunge Cesare Mattaliano, vice-presidente della commissione Cultura e pubblica istruzione - Non buttiamo soldi, ma investiamoli in sicurezza e diritto allo studio".Non possiamo ripetere quanto accaduto l’anno scorso, quando i progetti sono stati realizzati diversi mesi dopo. Questo avviso è una fuga in avanti senza alcuna logica, va solo ritirato”.è dovuto alla presenza in aula del vicesindaco Marino - dice Fabrizio Ferrara del Mov139 - Interrogato dall'aula circa la linea politica dell'amministrazione in merito all'Ordine del giorno in discussione, ha risposto in maniera confusa lasciando intendere chiaramente che non vi era una volontà politica di blindare l'avviso promosso dall'assessorato alla Cultura. Ecco il voto favorevole dell'aula che blocca politicamente l'avviso e destina le eventuali risorse all'emergenza scolastica".solo quelle realtà già attive da un paio d’anni che hanno avuto la facoltà di avanzare una sola proposta.