L'uomo è stato trovato senza vita stamattina all'alba, sotto i portici di piazzale Ungheria: i sanitari del 118 hanno rilevato una ferita alla testa, ma non è ancora stato possibile accertare se si è trattato di una caduta fatale o se è stato colpito.I rilievi sul posto sono in corso, si attende l'arrivo del medico legale che eseguirà una prima ispezione cadavericasarebbe stato un passante che si è accorto del sangue vicino al clochard e al cumulo di lenzuola. Ai sanitari del 118 non è rimasto che accertare il decesso.Nella zona lo conoscevano in tanti ed era stato soprannominato "il signore con il gatto". Quel gatto che non lo ha abbandonato neanche per un istante e che dopo il decesso, probabilmente per un colpo alla testa tutto ancora da chiarire, lo ha vegliato fino all’arrivo dei carabinieri che adesso stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.“In diverse occasioni era stato aggredito o disturbato da ragazzini - racconta una signora che abita nei pressi di piazza Ungheria -. Spero proprio che la sua morte non sia riconducibile a questi episodi di bullismo perché sarebbe gravissimo”."Se dovesse trattarsi di una morte violenta - dice Giuseppe Li Vigni de Gli Angeli della Notte - sarebbe l'ennesimo caso doloroso per i senzatetto della nostra città. Speriamo venga chiarito presto cosa è accaduto ad Aldo, si faceva chiamare così. Lui e il suo gatto erano inseparabili, siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto, a pochi giorni dal Natale ci lascia un' altra persona indifesa".Proprio davanti ad un'attività commerciale ormai chiusa da tempo, Aldo aveva creato il suo giaciglio, dove lui e il suo gatto trascorrevano la notte.