, sotto i portici che si sono trasformati in tomba per Aid Abdellah, il clochard noto come "Aldo" che sarebbe stato ucciso due notti fa. Il Sunia, il sindacato autonomo degli inquilini, oggi ha incontrato i giornalisti e i cittadini su quel luogo di morte. "Il cuore della città smette di pulsare - dice Zaher Darwish, segretario generale - è l'ottava vittima a Palermo in pochi anni. Dobbiamo assistere a questi episodi tristemente, quasi impotenti, perché non è adeguata la vendita degli immobili, non sono sufficienti gli alloggi per i senzatetto in questa città".: "E' l'ottava morte annunciata, risultato anche dell'impoverimento progressivo della gente che non è più capace di pagare l'affitto. Il fenomeno si è quadruplicato, l'amministrazione comunale non è riuscita a creare un'alternativa".che ha lasciato un mazzo di fiori. Nel frattempo, proseguono le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura che ha aperto un fascicolo per omicidio., dall'esame potrebbero venire a galla importanti elementi sulle cause del decesso. Secondo una prima ipotesi, Aldo sarebbe stato colpito con un oggetto molto pesante sulla testa, mentre dormiva.