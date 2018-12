un comune di 80 mila abitanti nella provincia di Varese, in Lombardia, che pensa di venire qui a comandare”. Lo dice il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone a proposito dell'intervista del sottosegretario della Lega, Stefano Candiani rilasciata a Live Sicilia. “Il leghista Candiani - aggiunge - arruolato da Salvini per tentare colonizzare la Sicilia, è solo un pacchista che vuole fregare i Siciliani. Vuole i loro voti per farsi eleggere in questo collegio e occupare una poltrona in Europa. La stessa Europa che vogliono cancellare dalla cartina geografica. Uno di quelli che incontri per strada con un accento strano, ti promette un affare e poi ti tira un pacco grande quanto una casa. Il pacchista leghista è sbarcato in Sicilia, promette il cambiamento e imbarca notabili, trombati e riciclati, sembra interessato ai problemi, ma vuole solo i voti dei ‘terroni’ per poi usarli proprio contro il Sud e la Sicilia."Sono convinto - conclude Faraone - che i Siciliani non dimenticheranno chi sono quelli della Lega Nord e cosa hanno detto dei ‘terroni’ e smaschereranno prestissimo questa scandalosa truffa”.