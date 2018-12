PALERMO - I carabinieri lo sentiranno nelle prossime ore. Al momento nella veste di persona informata sui fatti. Le indagini sulla morte di Aldo, il clochard francese trovato cadavere, potrebbero arricchirsi di spunti importanti. La persona convocata in caserma è un uomo senza fissa dimora di origini serbe che staziona spesso nella zona di piazzale Ungheria, la stessa dove Aldo è stato trovato senza vita Per la morte di Aid Abdellah, meglio noto come "Aldo" si indaga per omicidio. Il procuratore aggiunto Ennio Petrigni è il sostituto Daniele Sansone hanno disposto l'autopsia sul cadavere che sarà eseguita nelle prossime ore.

Un esame decisivo per dissipare gli ultimi dubbi sulla causa del decesso. Aldo aveva una ferita allo zigomo e una serie di ecchimosi al volto, circostanza che ha fatto ipotizzare l'omicidio. Potrebbero averlo ucciso per rubargli il portafogli e il telefonino. Telefonino da cui sono stati estratti i tabulati delle chiamate in entrata e in uscita. I carabinieri hanno acquisito le riprese di una serie di videocamere di sicurezza. Soltanto una, però, ha ripreso il luogo del delitto, ma non nelle fasi cruciali. Si intravede la sagoma di un uomo nell'ombra che si avvicina ad Aldo per poi allontanarsi alcuni istanti dopo. Aldo aveva una ferita allo zigomo e una serie di ecchimosi al volto, circostanza che ha fatto ipotizzare l'omicidio. Potrebbero averlo ucciso per rubargli il portafogli e il telefonino. Telefonino da cui sono stati estratti i tabulati delle chiamate in entrata e in uscita. I carabinieri hanno acquisito le riprese di una serie di videocamere di sicurezza. Soltanto una, però, ha ripreso il luogo del delitto, ma non nelle fasi cruciali. Si intravede la sagoma di un uomo nell'ombra che si avvicina ad Aldo per poi allontanarsi alcuni istanti dopo.

Si tratta di immagini che, al momento, non consentono alcuna identificazione. Il clochard serbo che sarà sentito nelle prossime ore probabilmente anche gli aveva una piccola ferita al volto punto da qui l'esigenza anche di eseguire alcuni prelievi di sangue per le analisi di comparazione.